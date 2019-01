Haigerloch Umbau des Kleinkaliberschießstands eine große Aufgabe

Dazu konnte Oberschützenmeister Willi Schneider 38 Mitglieder, Ehrenmitglieder, Gönner und Ehrengäste des Vereins begrüßen. Zunächst wurde den verstorben Mitgliedern gedacht, dies waren Wilfried Völkl, Anton Wild, Manfred Henle, Rudolf Schneider, Wilhelm Hebrank und Martin Pfeffer.

Anschließend berichtete Chronist Markus Edele ausführlich über das vergangene Jahr, über die Rundenwettkämpfe, sämtliche Meisterschaften, Veranstaltungen wie das Adlerschießen, das 3D-Bogenturnier, das Vereinsschießen und andere Aktivitäten wie die zahlreichen Arbeitseinsätze im und um das Schützenhaus. Vereinskassierer Christian Henle berichtete über mehr Ausgaben als Einnahmen, was auf die Umbaumaßnahmen des Kleinkaliber-Schießstandes zurückzuführen ist. Der Kassenbestand, so prognostizierte er, werde noch weiter schrumpfen, da noch etliche weitere Kosten anfallen, bis der Umbau abgeschlossen sei. 2019 soll der Schießstand fertig sein, wann genau steht aber noch nicht fest. Die Kassenprüfer bestätigten ein korrekte Kassenführung.

Zum Kreisschützentag 2018, dessen Ausrichter die Stettener Schützen waren, und zu den Umbaumaßnahmen des KK-Standes wurden der Versammlung Bilder gezeigt. Weil der Schützenverein im zurückliegenden Jahr 40 Veranstaltungen zu bewältigen hatte, sparten Oberschützenmeister Willi Schneider in seinem Bericht nicht an Dankesworten seinen Mitgliedern und Wirten gegenüber. Jeder einzelne, so Schneider, werde gebraucht und bringe sich in irgendeiner Art mit ein. Schneider verkündete noch die Termine für das Jahr 2019, das mit den Kreiskönigschießen in Frommern beginnt.