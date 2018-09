Haigerloch. Ein 24-jähriger Audi-Fahrer hat nach einem Unfall am Donnerstag gegen 21.25 Uhr auf der Bundesstraße 463 zwischen Empfingen und Haigerloch seinen Führerschein abgeben müssen. Der 24-Jährige wollte nach Angaben der Polizei in einer unübersichtlichen Kurve einen vorausfahrenden Sattelzug überholen. Während des Überholvorganges kam ihm jedoch ein 55-jähriger Mann in einem Citroen entgegen. Der junge Audi-Fahrer brach den Überholvorgang ab, scherte wieder auf die rechte Spur ein und kollidierte hierbei mit dem Sattel-Auflieger. Auch der Citroen-Fahrer musste seinen Wagen stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 24-Jährigen sofort beschlagnahmt. Da er in Deutschland keinen Wohnsitz hat, musste er zur Sicherung der Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro bezahlen.