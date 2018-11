Haigerloch Über Balingen endlich in die Freiheit

Nach dem Einmarsch amerikanischer und französischer Truppen in den Kreisen Hechingen und Balingen Ende April – am 23. April 1945 in Haigerloch – wurden auch die griechischen Zwangsarbeiter befreit. Als "displaced persons" (DPs) gelangten sie bald nach Balingen, wo am 2. Mai die französische Mission für die Repatriierung der DPs gegründet wurde.

Zeitweise hielten sich in der Eyachstadt mehr als 100 Griechen auf. So enthält eine Liste des Griechischen Roten Kreuzes vom 25. Juli 1945 insgesamt 107 Namen griechischer Männer.

"Über das Lager in Balingen ist wenig bekannt", berichtet Mall. Man wisse bislang noch nicht einmal, wo genau die Befreiten untergebracht waren. Vermutlich sei dies in von der französischen Militärverwaltung beschlagnahmten Privathäusern gewesen. Möglicherweise wurden auch Räume der Sichelschule genutzt.

Historiker entdeckt vollständige Liste aller 1040 Deportierter

Auf die "Balinger Griechen" ist der pensionierte Gymnasiallehrer nicht zuletzt durch den inzwischen 92-jährigen Nikos Skaltsas aufmerksam geworden: Jener wurde im Sommer 1944 nach Deutschland verschleppt, musste in Hailfingen Sklavendienste leisten und gelangte nach Kriegsende mit 15 weiteren griechischen Gefangenen nach Balingen.

Von dort aus wollten die jungen Männer nach Frankreich, wurden aber bei Offenburg einquartiert. Erst im August 1945 ging es für sie mit dem Zug nach München und von dort aus mit dem Flugzeug zurück nach Griechenland – in die Freiheit.

Mall hat auch Kontakt zu dem Historiker Iason Chandrinos, der über griechische Zwangsarbeiter im Dritten Reich promoviert hat – dieser entdeckte die vollständige Liste mit allen 1040 Griechen, die im August 1944 deportiert wurden.

Hierzulande werde über die Zwangsarbeit noch immer zu wenig geforscht, findet Mall. Zwar gibt es beim Gedenkstättenverbund Gäu/Neckar/Alb einen Arbeitskreis für das Thema Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene. Aber: "Es ist an der Zeit, dass man da etwas mehr macht."

Einen Beitrag dazu soll sein neuer Aufsatz leisten. Erschienen ist dieser vor kurzem in der neuesten Ausgabe der "Heimatkundlichen Blätter", die die Heimatkundliche Vereinigung Zollern­alb in regelmäßigen Abständen herausgibt.