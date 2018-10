Haigerloch Über 50 Noyaler im Oktober zu Gast

Haigerloch/Noyal-sur-Vilaine. Diesmal handelt es sich aber nicht um eine Schülergruppe, sondern um Familien mit kleinen und großen Kindern, Ehepaare und Singles.

Der Gedanke zu einem Austausch in dieer Form entstand, als Anne Carrée, die Vorsitzende der Partnerschaft in Noyal gefragt wurde, ob immer nur Schüler und Jugendliche in den Genuss kämen, die deutsche Partnerstadt Haigerloch kennenzulernen. Sie brachte deshalb eine Liste in Umlauf, in die sich bis jetzt 52 Personen eingetragen haben: 32 Erwachsene und 21 Kinder. Ein kleiner Teil von ihnen kennt Haigerloch schon.

Deshalb hat der Förderverein der Städtefreundschaft Haigerloch Noyal als erstes in sein Programm eine Stadtführung durch Haigerloch aufgenommen, nachdem sich alle Gäste im evangelischen Gemeindehaus bei einem Mittagessen gestärkt haben. Sie werden die Nacht vorher durchgefahren sein.