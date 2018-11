Haigerloch Turm ist nichts für schwache Nerven

Haigerloch-Gruol. Die Pfarrgemeinde Gruol, heute Bestandteil der Seelsorgeeinheit Eyachtal – Haigerloch St. Anna, feierte dieses Jubiläum am Wochenende mit einem Tag der offenen Kirche am Samstag und einem Festgottesdienst am Sonntag. Heimatforscher Robert Frank hielt im Chorraum einen fundierten Vortrag über die Geschichte der Pfarrgemeinde seit 350 Jahren und die Zeit davor, als Gruol eine Filiale der Mutterkirche in Weildorf war.

Auch auf die Clemenskirche, eines der größten Gotteshäuser im Zollernalbkreis, ging der Historiker ein. Dabei ist die im neugotischen Stil erbaute Clemens-Kirche noch nicht so alt wie die Pfarrgemeinde selbst: Sie wurde zwischen 1846 und 1849 erbaut.

Die Entwicklung der Pfarrgemeinde Gruol und die Arbeit der kirchlichen Gruppen wurden in einer kleinen Ausstellung im Eingangsbereich der Kirche dokumentiert. Dabei zeigten sich die vielen Facetten der kirchlichen Arbeit in Gruol.