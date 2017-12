Haigerloch Trübes Wetter tut Stimmung keinen Abbruch

Haigerloch-Gruol. Das Läuten der Kirchenglocken von St. Clemens und krachende Böllerschüsse des Schützenvereins eröffneten die fünfte Dorfweihnacht. Ortsvorsteher Otto Schneider freute sich, dass trotz des widrigen Wetters so viele der Einladung gefolgt waren. Er dankte allen, die in die Vorbereitung und Durchführung der Dorfweihnacht eingebunden waren und den Dorfplatz für die Feier herrichteten, was aufgrund des starken Schneefalls tagsüber nicht einfach war. "Wir können alles, auch wenn der Himmel mal nicht mitmacht", meinte er schmunzelnd. Alexander Brendle, Initiator von Dorfweihnacht und Jugendfond, führte anschließend durchs Programm.

Neu in diesem Jahr war eine Fotoausstellung, die Bilder der letzten vier Dorfweihnachten zeigte, ebenso Fotos von Projekten, die mit Geldern aus der Dorfweihnacht bereits unterstützt worden sind. Ebenfalls Premiere bei der Dorfweihnacht hatte der neue Dirigent des Musikvereins Gruol, Jochen Stübenrath. Er ist seit Januar 2017 beim Gruoler Musikverein, der den Abend mit "A Christmas Fantasy in ¾" eröffnete.

Auf dem gut gefüllten Dorfplatz brutzelten über glühenden Feuerkörben Stockbrot und in großen Grillschalen rote Würste. Deftige Schupfnudeln gab es, aber auch mit Puderzucker bestäubte Waffeln und mit Schokolade überzogene Früchte am Spieß. Im Pfarrhaus schenkte der das Gemeindeteam Glühwein aus und bot Lebkuchen an.