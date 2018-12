Haigerloch Trauer um Siegfried "Sigi" Schmid

Der Haigerlocher war mit seinen Eltern schon im Alter von vier Jahren nach Kalifornien ausgewandert und hatte sich in den vergangenen 20 Jahren einen Namen in der US-Soccer-Liga gemacht.

Schmid hält in der MLS den Rekord mit den meisten Siegen eines Trainers – 266 an der Zahl – und betreute in den 18 Jahren als Trainer in den Klubs LA Galaxy, Seattle Sounders und Columbus Crew unzählige Stars. So arbeitete der Haigerlocher in Los Angeles mit dem ehemaligen Bayern-Spieler Landon Donovan und Superstar Zlatan Ibrahimovic zusammen. Zweimal gewann Schmid die Meisterschaft in der MLS: 2002 mit LA Galaxy und 2008 mit Columbus. Schmid blieb stets in Verbindung mit seiner "alten Heimat" Deutschland. Er pflegte Kontakt zu seinen Verwandten in Trillfingen und zum TSV Trillfingen. Noch in diesem Jahr spendete er ein signiertes Trikot von Zlatan Ibrahimovic im Rahmen des Eyachpokals.