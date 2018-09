Haigerloch Traubenlese am Stettener Weinbergle

Haigerloch-Stetten. Im Lehrgarten unterhalb der Schule waren in den vergangenen Tagen und Wochen fleißige Helfer des Obst- und Gartenbauvereins Stetten zusammen mit ihrem engagierten Vorsitzenden Friedrich Schmid damit beschäftigt, die vielen Äpfel und Trauben zu ernten.

Nach zwei schlechten Ertragsjahren sprechen auch die Stettener heuer von einem sehr guten Obstjahr. Dank einer guten Blüte im Frühjahr hängen die Obstbäume und Rebstöcke voll mit Äpfeln und Trauben. Viele Bäume mussten gestützt werden, damit die Äste nicht unter der Last der Früchte abbrachen.

Im Lehrgarten des Obst- und Gartenbauvereins Stetten wurden noch nie so viele Äpfel geerntet wie in diesem Jahr. Gut 5000 Kilogramm Bio-Äpfel wurden aufgesammelt und im BayWa-Lagerhaus am Haigerlocher Bahnhof abgeliefert. Dies war bisher einmalig in der Vereinsgeschichte. Vorsitzender Friedrich Schmid dankte deshalb allen Helfern, die bei der Lese dieser großen Menge den Verein tatkräftig unterstützt haben.