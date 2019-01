Haigerloch Tolle Tage auf den Skipisten im Allgäu

Vom 27. bis 29. Dezember bildete die Grasgehrenhütte mitten im Skigebiet Grasgehren am Riedbergerhorn das Basiscamp für die Schneebegeisterten. Bei super Wetter und ausreichender Schneelage konnten die Teilnehmer in allen Altersklasse tolle Pistentage erleben. Am letzten Tag gab es ein Abschlussrennen mit Medaillen und Urkunden.

Die Schneelage ermöglichte es ebenso einigen Teilnehmern in die Sparte des Tourengehens hineinzuschnuppern. Abseits der Piste konnte das Lehrteam die Teilnehmer durch tolle Hüttenabende begeistern. Mit Après-Ski und lustigen Spielen war für ein buntes Rahmenprogramm gesorgt.

Am Samstag, 12. Januar, geht es zum Eintages-Kurs nach Waldau und am Samstag, 19. Januar, und am Sonntag, 3. Februar ins Skigebiet am Feldberg.