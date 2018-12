Haigerloch Tolle Musik, originelle Show-Effekte

Haigerloch. Und die Stadtkapelle hielt, was sie vorher versprochen hatte: Die Zuhörer über hohe musikalische Qualität, viele bekannte Melodien, lustige Einlagen und einen gut aufgelegten und schlagfertigen Conférencier Paul Sauter freuen.

Los ging’s mit dem Auftritt der Jugendkapelle Bad Imnau/Haigerloch/Hart/Trillfingen und dem Titel "Let It Go". Es folgte das durch das Duo Simon & Garfunkel weltberühmt gewordene "Sound Of Silence", ehe die jungen Talente bei "Star Wars: The Force Awakens" ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise ins Weltall nahmen.

Wieder auf der Erde angekommen, servierten sie noch den Adele-Hit "Rolling In The Deep" und zeigten bei der als Zugabe gespielten Polka wie "Böhmische Liebe" klingt. Mathias Kessler schwang hier den Taktstock. Passend zum Konzertmotto startete dann die Stadtkapelle Haigerloch unter Dirigentin Sarah Frick mit "Let Me Entertain You" von Robbie Williams in den Abend. Vor allem der Refrain dieses Pop-Klassikers wurde gut zur Geltung gebracht und somit gelang der Stadtkapelle ein stimmungsvoller Auftakt.