Haigerloch THW sprengt, Libare sorgt für den Rückbau

Haigerloch-Stetten. Anfang Dezember wird’s im ehemaligen Gipsbruch beim Seewäldle mächtig rummsen. Dann wird das Technische Hilfswerk aus Hechingen (THW) die Außenhülle der früheren Steinbrecheranlage sprengen. Für den Rückbau und die Entsorgung von dem, was nach der Sprengung an Holz-, Beton und Stahlteilen noch übrig ist, wird die Firma Libare Rückbau GmbH sorgen. Sie stellt auch wieder eine naturnahe Geländeoberfläche her.