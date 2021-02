Haigerloch Tat in einem psychischen Ausnahmezustand begangen

Haigerloch. Freispruch, aber kein Freibrief: Obwohl ein 40-jähriger Haigerlocher letzten Sommer mit einem Outdoor-Messer auf die eigene Mutter losgegangen war und sie schwer verletzte, muss er für diese Tat keine Haftstrafe antreten. Wohl aber ordnete das Landgericht Hechingen am Montag die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Fachklinik an.