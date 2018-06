Haigerloch System der drei Löschzüge hat sich wieder einmal bewährt

Denn der Tannenburghof liegt zwar am westlichen Ortsrand von Weildorf, aber eben schon ein wenig ab vom Schuss, und deshalb musste das Löschwasser über zwei äußert lange Wegstrecken zum Brandort gefördert werden. Hierbei wurden knapp 2000 Meter Schlauch ausgefahren. Die Wasserentnahme erfolgte vom Pumphaus in der Bittelbronner Straße und über einen Hydranten beim Hagastall.

Sebastian Strobel und Alexander Strobel hatten das Szenario der diesjährigen Gesamtwehrübung beim auf dem Tannenburghof 1 ausgearbeitet. Im Maschinenschuppen war ein Traktor in Flammen aufgegangen. Vier Jugendliche galten als vermisst. Zunächst wurde der Löschzug Mitte (Haigerloch, Bittelbronn, Weildorf) alarmiert, sowie die Staffel Bad Imnau. Nach der ersten Erkundung entschloss sich Einsatzleiter Daniel Winz von der Abteilung Weildorf, auch alle anderen Abteilungen der Stadt nachzualarmieren.

Als erste Aufgabe bewältigten die zahlreichen Atemschutzträger die Rettung der vier Jugendlichen. Sie wurden den Helfern der DRK-Bereitschaft Haigerloch zur Versorgung übergeben. In Stellung gebracht wurde in der Zwischenzeit auch die Drehleiter, welche den Brand von oben bekämpfte. Weitere Rohre dienten zur Brandbekämpfung an verschiedenen Stellen.