Haigerloch SV Gruol steht bestens da

Auch das Schlachtfest im Sportheim war laut ihm ein Riesenerfolg. Erstmals traf sich die Sportlerfamilie an Heiligabend zu einem besinnlichen Beisammensein. Diese Veranstaltung wolle man fortsetzen, so der Schriftführer.

Über die finanzielle Situation des Vereins informierte Kassiererin Jessica Gihr. Am Ende des Jahres konnte ein kleiner Überschuss in der Kasse verbucht werden. Die Revisoren Ingo Freiberg und Martin Haizmann bestätigten ihr korrekte Buchführung.

Ortsvorsteher Otto Schneider dankte dem Vorstand für sein Engagement. Er lobte zudem die sportlichen Erfolge. Die von ihm herbeigeführte Entlastung der Vorstandschaft erfolgte einstimmig.

Spielertrainer Denis Gonszcz resümierte mit Stolz die sportliche Bilanz des Vereins. Die jungen wie die älteren Fußballspieler würden alle an einem Strang ziehen, so Gonszcz und lobte vor allem den Top-Trainingsbesuch. Die bisher gute Arbeit könne man in der Zukunft bestimmt noch weiter ausbauen, gab er sich optimistisch.

Der erste große Erfolg für ihn als Trainer des SV Gruol war übrigens der Gewinn des Eyachpokals im Sommer.

Auch Spartenleiter Matthias Illi ging auf den direkten Wiederaufstieg von der Kreisliga A in die Bezirksliga ein. Die Mannschaft wurde nach der Saison 2016/17 mit 76 Punkten und einem Torverhältnis von 116:22 souveräner Meister. Angeleitet vom neuen Trainerduo Denis Gonszcz und Andreas Kohle ging der Aufschwung in der Bezirksliga fast nahtlos weiter. Derzeit steht das Team mit 27 Punkten und 31:21 Toren auf dem dritten Platz, was Spartenleiter Illi als "hervorragend" bezeichnete.

Laut Jugendleiter Christian Krampulz kicken etwa 50 Spieler aus Gruol kicken in den verschiedenden JugendMannschaften der SGM Eyachtal. Auch das Fußballcamp mit 73 Kindern bezeichnete er als vollen Erfolg.

Bei den Wahlen gab es keinerlei Veränderungen. Mit Björn Siebert und Sebastian Pfister wurden zwei weitere Beisitzer hinzugewählt.

Der Wunsch nach einem Trainingsplatz wurde am Ende der Versammlung noch ausführlich diskutiert. Weitere Gespräche diesbezüglich sollen geführt werden.