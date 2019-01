Haigerloch Suche nach der passenden Lösung wird fortgsetzt

Dort hatte das neue Baugebiet "Am Bickeler" auf den Bergen mit 15 neuen Bauplätzen im Fokus gestanden. Hier wurden nun erneut zwei Bauplätze verkauft. Die derzeitige Einwohnerzahl Trillfingens bezifferte Heim mit 1 349.

Der Ortsvorsteher trug in der Sitzung nach, dass man 2018 in Trillfingen 27 persönliche Jubiläen feiern konnte, darunter einen 90. Geburtstag, vier 85. Geburtstage und 15 80. Geburtstage; dazu eine Diamantene Hochzeit und sechs Goldene Hochzeiten. Thema der Sitzung war auch die anstehende Neuverpachtung der Jagd, da die Pachtverträge am 31. März enden. Die Jagd wird zum 1. April auf die Dauer von sechs Jahren neu vergeben. Noch bis zum 27. Januar können sich Pachtinteressenten, welche die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, unter Angabe des gewünschten Jagdbogens schriftlich bewerben.

Erneut Thema der Ortschaftsräte war die schwache Straßenbeleuchtung in der Osterstraße gegenüber dem Mehrfamilienhaus. Mit einem Bewegungsmelder, könnte hier eine schnelle und relativ unkomplizierte Lösung –­ zumindest noch vor der Fasnet –­ realisiert werden.