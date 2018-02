Ein paar Schneeflocken machen echten Narren nichts aus. In der Kernstadt Haigerloch trafen sich die Narren am Fasnetsmontag zur Straßen- und Lokalfasnet, am Nachmittag führte ein Umzug von der Oberstadt zum Marktplatz in der Unterstadt. Bereits um 11 Uhr startete in Bad Imnau zum dritten Mal das kleine aber feine Emnauer Omzigle.