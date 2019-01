Haigerloch Storchennest ragt jetzt über Weildorf

Auch im eigenen Ort sind die Narren aktiv. Am Samstag, 23. Februar, nehmen die Narren am Sportlerball des SV Weildorf teil. Am "Schmotziga Dauschdig" gibt es einen Kinderumzug mit anschließender Kinderfasnet im Hagastall, die Ortsvorsteherentmachtung und am Abend einen Storchenball –­ gemeinsam ausgerichtet von Sport und Narrenverein. Am Fasnetssamstag erwartet fasnetsbegeisterten Weildorfer ein Frühstück in der Schwarz-Peter-Höhle. Ab 16 Uhr werden dort die "Weildorfer Binokler" für musikalische Unterhaltung sorgen.

Am Fasnetssonntag ist ab 11 Uhr in der Ortsmitte ein musikalisches Spektakel mit den "Weildorfer Notenquälern" und den Musikvereinen der am Umzug beteiligten Gruppen. An diesem Umzug (Startschuss 14 Uhr) beteiligen sich 20 Gruppen, Vereine und Kameradschaften aus der näheren und weiteren Umgebung Anschließend ist Fleckafasnet. Die Weildorfer Fasnet endet am Fasnetsdienstag mit der Seniorenfasnet im Hagestall.

Zum Abschluss des Narrenbaumsetzens am Samstag wurden elf neue Narren offiziell im Verein begrüßt, sie werden sowohl die Storchen als auch die Schwarzen Peter verstärken. Die Veranstaltung wurde musikalisch peppig umrahmt von den "Weildorfer Notenquälern" mit typischen Fasnetsklängen.