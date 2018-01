Haigerloch Storchen stellen Narrenbaum

Haigerloch-Weildorf. Auch in Weildorf steht der Narrenbaum. Er wurde am Freitagabend auf der Wiese gegenüber der Schwarz-Peter-Höhle vom bewährten Team des NV Weildorf aufgestellt. Umrahmt wurde das Narrenbaumstellen von der Guggenmusik "Weildorfer Notenquäler", die wieder als "Steampunks" verkleidet waren. Diese unterhielten die Fasnets-begeisterten Zuschauer mit Titeln aus verschiedenen Musikrichtungen wie "Let Me Entertain You“ von Robbie Williams, "In The End" von Linkin Park, "Hulapalu" von Andreas Gabalier und "So bist du" von Peter Maffay.