Haigerloch Steuerverluste, Steuergewinne

Haigerloch. Wie geht denn so was? Nun die Steuereinnahmen einer Kommune sind bekanntlich in mehrere Kategorien untergliedert. Es gibt zum Beispiel die Grundsteuer, den Gemeinderanteil an der Umsatzsteuer aber auch den Anteil an der Einkommenssteuer ihrer Bürger und natürlich die Gewerbesteuer.

Letztere ist der Stadt vor einem Jahr stark eingebrochen, wie Timo Müller bei der Vorstellung der Abrechnung des Haushalts 2017 im Gemeinderat offen legte. Denn statt prognostizierter 3,5 Millionen Euro nahm die Stadt nur drei Millionen Euro ein.

Ihr Glück war, dass sie diesen Verlust mit Mehreinnahmen aus dem Anteil an der Einkommensteuer nahezu kompensieren konnte. Denn hier hatte der Kämmerer zum Beginn des Haushaltsjahres die Einnahmen auf 5,47 Millionen Euro taxiert, tatsächlich flossen aber 5,92 Millionen Euro in die Stadtkasse.