Haigerloch Stetten: Bürger verärgert über DSL-Anbieter

Ein weiteres Thema ist der Einmündungsbereich der Salinenstraße in die B 463 am Bahnübergang. Wiget teilte mit, dass vom Büro Gfrörer weitere Möglichkeiten für die Neugestaltung des Bereiches in Planung sind. Im Februar 2018 soll es einen Vor-Ort-Termin geben.

Im Zuge der Straßenbaumaßnahmen in der Stettener Straße/Salinenstraße mit dem Austausch des Abwasserkanals und der Wasserleitung wird derzeit ein Standort zur Lagerung des abzutragenden Teerbelags gesucht. Aus dem Ortschaftsrat kam der Vorschlag, man sollte eine Probebohrung vom Material, das herausgenommen werden muss, in Auftrag geben. Die Kosten für die Baumaßnahme sind auf etwa 1,4 Millionen Euro geschätzt. Sie soll im Frühjahr beginnen.

Nach der Verkehrsschau liegen nun die Stellungnahmen vor und werden in der Januar-Sitzung besprochen. Konrad Wiget informierte den Ortschaftsrat am Dienstag aber schon vorab, dass es am Seewälde auf der L 410 zu einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 80 kommt. In dem Bereich, wo der Fuß- und Radweg auf beiden Seiten in die Landstraße mündet

Die erste Sitzung des Ortschaftsrates im neuen Jahr findet am 23. Januar statt. Die Besichtigung des Salzbergwerks findet nach jetzigem Stand am 26. Januar statt. Für die weiteren Planungen für das Dorffest gibt es im Moment noch keinen Termin, er wird aber jedoch rechtzeitig den Vereinen bekannt gegeben.