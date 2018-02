Haigerloch Stetten am Auseliga außer Rand und Band

Haigerloch-Stetten. Außer Rand und Band waren die Stettener am Auseliga. Angeführt von der Lompakapell des Musikvereins, von Narrenräten, Salzschleckern und Gardemädchen bewegte sich pünktlich um 14.01 Uhr ein kleiner und feiner Umzug mit Kindern des Städtischen und des KBF–Kindergartens "Löwenzahn" in die Glückaufhalle. In der brechend vollen Halle boten die als Geister, Monster oder Spinnen verkleideten Kleinen beider Kindergärten ein schönes Programm unter dem Motto: "Wenn Stetten erwacht um Mitternacht". Die Auftritte der Kinder wurden mit Laugenmäusle und Fanta belohnt. Auch die Bambini- und Juniorgarde der Salzschlecker traten auf.

Ebenso viel los in der Glückaufhalle war abends bei der Hemadglonkerparty. Mit Marschmusik zogen die Narrenräte und viele kleine und große verkleidete Hemadglonker mit einem Narrenbaum auf die Festbühne, denn erstmals in der 50-jährigen Vereinsgeschichte des Narrenvereins wurde ein Narrenbaum in der Halle aufgestellt. Grund hierfür war, dass der bereits zum Jubiläumsfest Mitte Januar aufgestellte Narrenbaum am Dorfplatz auf Grund des damals angekündigten Sturms "Friederike" wieder gefällt werden musste.

Narrenrat, Benni Preis, bat schließlich den Mann mit dem Zylinder, Ortsvorsteher Konrad Wiget, zu sich auf die Bühne und rief: "Der Schlüssel soll jetzt unser sei, denn wir Narra wollet en des Rathaus nei." Der Stettener Ortsvorsteher übergab gerne den Rathausschlüssel an die Narren und äußerte viel Verständnis für ihren Verdruss über die viele Vorschriften für die Fasnet. "Oh Benni von der Narrenschar, was isch das für ein komisches Jahr. Koi Baum isch mehr da, die Bändel weg, was hot dia Fasnet dann noch für an Zweck. Mit Vorschrift und viel Schreiberei führt man den sicheren Tod herbei." Wigets Lösung für das Drama: Die Gründung einer eigenen Republik mit eigenen Vorschriften.