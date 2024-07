1 Fleißig übt dieses Ferienspielgruppe an der Choreografie ihres Tanzes, den sie beim Abschlussfest am Freitag aufführt. Foto: Kost

Puhhh!!! Ganz Haigerloch stöhnt und schwitzt unter der Sommerhitze. Doch bei vom Kinder- und Jugendbüro organisierten Ferienspielen bleibt man ganz gelassen. 30 Grad und mehr? Na und? Dagegen sind Freibadbesuche ein probates Mittel.









Link kopiert



Das war zumindest die Strategie am Dienstag und am Mittwoch. Zwei Tage, an denen die Sommerhitze den Menschen mächtig zu schaffen machte. An beiden Tagen hieß es für jeweils die Hälfte der gut 190 Ferienspielkinder schon morgens: „Ab ins Freibad!“