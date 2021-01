Haigerloch Statt Häsauslufta gibt’s einen Fotowettbewerb

Nun werden die besten drei Motive mit einem Preis ausgezeichnet und die gemachten Fotos auf der Homepage der Zunft oder auf Kanälen wie Instagram publiziert. Das soll dazu motivieren, die diesjährige Fasnet trotz massiver Einschränkungen nicht ganz zu vergessen.

Und wer weiß, vielleicht ist ja zwischen Auseliga Dauschteg und Aschermittwoch (11. bis 17. Februar) doch ein kleines bisschen Fasnet möglich. Wenigstens in der Form, dass man daraus einen Live-Stream übers Internet für all jene machen könnte, denen die Haigerlocher Fasnet am Herzen liegt. So ein Vorhaben steht natürlich noch völlig in den Stern aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.