Haigerloch Startschuss für Freibad-Sanierung

Das hat vor allem praktische Gründe. Zum einen kommt nicht so schnell Dreck in die Becken – beispielsweise durchs Rasenmähen –, zum anderen wird es so gemacht, "damit die Leute nicht immer reinspringen", so Heinrich Götz.

Am Sprungturm kommt eines der beiden Ein-Meter-Bretter weg, es war jedoch ohnehin dauerhaft gesperrt. Das andere Ein-Meter-Brett wird weiter in die Mitte versetzt, um einen größeren Abstand zum Beckenrand zu haben. Das Becken wird zudem etwas tiefer. Am Schwimmerbecken ist weiter ein neuer Seitenzugang geplant, der den Einstieg erleichtert.

Im Außenbereich wird es vier neue Duschen geben und der Kioskbereich wird umgestaltet. "Die Sitzmöglichkeiten werden um einiges vergrößert", so Wannenmacher.

Für das Personal wichtig: Auch die gesamte Technik, die Personalduschen und Umkleiden werden komplett erneuert. Hier werden die Angestellten auch etwas mehr Platz bekommen.

Der Eingangsbereich des Schwimmbads wird übersichtlicher gestaltet. Dort sind Edelstahldrehkreuze angedacht. Zwecks der Sicherheit ist ein neues großes Tor geplant, das den Eingangsbereich in den Schließzeiten dann komplett abriegelt.

Es ist die erste Grundsanierung des mehr als 30 Jahre alten Schwimmbads. Die Kosten belaufen sich auf ungefähr 3,56 Millionen Euro. Zuschüsse gibt es keine. Der Umbau soll im Mai nächsten Jahres fertig sein. Laut Plan soll der Betrieb schließlich an Pfingsten 2020 starten.