Das 43. Haigerlocher Stadtmusikfest erlebte am Freitagabend mit dem obligatorischen Fassanstich in der Stettener Glückaufhalle einen gelungenen Auftakt. Stettens Ortsvorsteher Konrad Wiget (Zweiter von links) schaffte es, bereits mit dem vierten Hammerschlag, den Gerstensaft aus dem Holzfass zum Fließen zu bringen. Assistiert wurde er von Bürgermeister Heinrich Götz (Zweiter von rechts), Jugendleiter Dirk Edele (rechts) vom gastgebenden Musikverein Stetten sowie von Braumeister Bernd Edele (links), der selbst 25 Jahre aktiver Musiker in Stetten war. Jugendleiter Dirk Edele hatte zuvor die Besucher in der festlich geschmückten Halle begrüßt. Einen besonderen Willkommensgruß entbot er dabei den Gästen aus Penon in Südtirol. Diese wurden mit tosendem Applaus empfangen. Den Fassanstich umrahmten die Kornbühlmusikanten aus Salmendingen mit Dirigent Martin Rein. Deren etwa 40 Musiker- und Musikerinnen servierten den Festbesuchern ein flottes Unterhaltungsprogramm. Die Musikgruppe Blowfeld spielte danach zur weiteren Unterhaltung auf. Mit einem Jugend- und Seniorennachmittag werden die Stadtmusikfesttage heute ab 14 Uhr fortgesetzt. Ab 19 Uhr findet ein Südtiroler Unterhaltungsabend statt. Die Highlights am Sonntag sind ab 14 Uhr ein Sternmarsch der acht Haigerlocher Musikkapellen und der Blaskapelle aus Penon zur Glückaufhalle, wo sie einen Massenchor bilden und danach in vier Zweiergruppen ein Konzert geben. Foto: Pfeffer