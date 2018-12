Haigerloch Start in den Winter

Im Ötztal konnten die 50 Teilnehmer trotz des allgemeinen Schneemangels auf gut präparierten Pisten aus Kunstschnee die ersten Schwünge machen. Für die Skilehrer gab es eine Fortbildung mit einem Landesausbilder. Die Snowboardlehrer wurden intern auf den neusten Ausbildungsstand gebracht.

So ist das Lehrteam optimal auf die kommenden Ski- und Snowboardkurse vorbereitet.

Wer mit den Ski- und Bergfreunden den Start in den Winter feiern möchte, kann dies beim Christkindlesmarkt in Haigerloch machen. Am Samstag, 15. Dezember, sind alle Marktbesucher zur Hüttengaudi im ehemaligen Gasthaus Schlössle eingeladen.