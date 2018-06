Haigerloch Stadtmusikfest: Stetten feiert drei Tage lang

Für besondere Unterhaltung sorgte der Südtiroler Unterhaltungsabend mit der Musikkapelle Penon. Nach dem Auftakt am Freitag folgte am Samstag zunächst der Jugendspielnachmittag mit den Jugendkapellen. Jugendleiter Dirk Edele begrüßte die Gäste. Die Bläserklasse der Grundschule Gruol/Stetten, unter der Leitung von Simone Müller, bildete den musikalischen Auftakt.

Zunächst spielte die Blockflötengruppe auf. Dieser schloss sich das Blasorchester an. Dirigent Aleksandr Kalin mit den "Blowers", der Vorstufenkapelle der Haigerlocher Musikvereine, eröffnete den Reigen der Jugendkapellen, die sich alle bestens auf ihren Auftritt vorbereitet hatten.

Die Jugendkapelle Owingen mit Dirigent Frank Schnell bot einen ansprechenden Auftritt. Gruol-Weildorf-Bittelbronn-Stetten und Wiesenstetten unter der Leitung von Manuel Seidel stand ihren Vorgängern in nichts nach. Die Jungmusiker aus den Vereinen Bad Imnau-Haigerloch-Hart und Trillfingen mit Mathias Kessler am Dirigentenpult, setzte an diesem Mittag den Schlusspunkt in Punkto Blasmusik.