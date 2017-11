Haigerloch Stadt vermeidet Kredit

So verbesserten sich die Zahlen im Verwaltungshaushalt dank höherer Schlüsselzuweisungen und Mehreinnahmen aus Verkäufen, Mieten und Pachten. Dies führte dazu, dass sich die mit nur 422 390 Euro angesetzte Zuführungsrate in den Investitionshaushalt auf satte 1,47 Millionen Euro erhöhte. Das erlaubte es der Stadt auf eine vorgesehene Kreditaufnahmen in Höhe von 1,8 Millionen Euro zu verzichten.

Der Gemeinderat stimmte dem Jahresabschluss zu und stellte gleichzeitig auch den Jahresabschluss 2016 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung fest. In diesem hatte sich der Jahresgewinn im Erfolgsplan von 114 000 Euro auf 128 000 Euro leicht erhöht. Allerdings wurden mit knapp 1,72 Millionen Euro auch etwas mehr investiert. Geplant waren 1,68 Millionen.