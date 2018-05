Haigerloch Stadt spielt ein bisschen Lotto

Haigerloch. Präziser ausgedrückt ist von der Schaffung von "Wireless LAN Access Points" die Rede. Man kann diese auch als "Hotspots" bezeichnen. Deren Grundprinzip ist folgendes: Bürger können sich in "Zentren des öffentlichen Lebens" (Parks, Plätze, öffentliche Einrichtungen) über solche Hotspots mit ihren Endgeräten (Smartphones, Laptops) kostenlos, schnell und auch sicher ins Internet einklinken. Die Kosten für die Bereitstellung der relativ überschaubaren Technik und die Internetverbindung trägt die Kommune.

Unterstützt wird das mit Fördermitteln der EU, die erreichen will, dass auch in den entlegensten Orten eine brauchbarer Internetzugang angeboten wird. Sie stellt für den Aufbau der technischen Infrastruktur pro Gemeinde so genannte Gutscheine in Höhe von bis zu 15 000 Euro in Aussicht.

Doch einschränkend muss gesagt werden, dass dieses EU-Projekt unter dem Schlagwort "WiFi4eu – WLAN für alle" einer kleinen Lotterie gleichkommt und eine Kommune schon eine gehörige Portion Glück haben muss, um an Fördermittel zu kommen: insgesamt buhlen Kommunen aus 28 Ländern (plus Norwegen und Island) um Geld aus diesem EU-Topf (siehe Info-Rubrik).