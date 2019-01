Haigerloch Sportlich und finanziell stimmt alles

Die Volleyballmanschaft bildet in der aktuellen Saison mit dem TSV Bickelsberg eine Spielgemeinschaft in der B-Klasse 2 West und steht nach sieben Spielen auf dem sechsten Tabellenplatz, wie Julia Knöll berichtete. Schriftführer Sven Schiebel ließ das abgelaufene Vereinsjahr Revue passieren. Erstmals musste man bei der Fasnet, auf das Scherenschleifen verzichten. Ersatzweise verkaufte der Verein Schnaps und Nudeln. Neue Sportplatznetze wurden besorgt. Zu den weiteren Aktivitäten zählte er das 90-jährige Vereinsjubiläum, das Kesselfleischessen, das Christbaumschmücken an Heiligabend und das Silvesterpaschen. Positive Bilanzen legte Kassiererin Jessica Gihr vor. Ingo Freiberg und Martin Haizmann hatten die Kasse geprüft und daran nichts zu beanstanden.

Ortsvorsteher Otto Schneider entlastete die gesamte Vorstandschaft und meinte: "Was will man hier noch toppen? Es ist überwältigend, was im Verein geleistet wurde. Jeder in der Vorstandschaft brachte 150 Prozent."

Spartenleiter Matthias Illi war mit der Vizemeisterschaft in der Bezirksliga Zollern in der vergangenen Saison 2017/18 mehr als zufrieden, auch wenn das Aufstiegsspiel gegen Hundersingen mit 2:4 verloren ging und der Traum vom Aufstieg in die Landesliga platzte. Aktuell belegt der SV Gruol in der Bezirksliga Platz vier. Elf Spiele stehen noch aus und somit sind noch 33 Punkte zu verteilen. "Gruol will erneut angreifen, mit dem Ziel Platz eins oder zwei vor Augen", so Illi. Jugendleiter Christian Krampulz berichtete über 14 Jugendmannschaften in der SG Eyachtal. Ein Erfolg war das dreitägige Jugendcamp mit etwa 70 Kindern.

Der SV Gruol ist übrigens vom 19. bis 20. Januar Ausrichter des Halleneyachpokalturniers.