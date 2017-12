Haigerloch "Sport so wichtig wie Mathe"

Die zusätzliche Sport-AG in Klasse 7, die künftig als Vorbereitungs-AG des Sportprofils dienen soll, läuft bereits und wird gut besucht. Das Neigungsfach Sport hat seit Einführung der Kursstufe in Haigerloch ebenfalls Tradition. Teilnahmen an den Wettbewerben "Jugend trainiert für Olympia", Schulsportfeste, die Akrobatik AG und Klettern in Klasse 5 ergänzen das Angebot.

Ebenso wird die Mehrgewichtung von Sport weiter ausgebaut, so kooperiert das Gymnasium inzwischen mit örtlichen Sportvereinen wie dem Tennisclub Haigerloch. Junge Mitglieder des Vereines können am Gymnasium als Mentor oder Mentorin eine Tennis AG leiten – was derzeit schon praktiziert wird. Das Gymnasium und der TC Haigerloch haben sich außerdem für das Förderkonzept des Württembergischen Tennis Bundes ((WTB) beworben. Ziel ist, viele Kinder für diese Sportart zu begeistern und Bewegung sowie Koordination allgemein zu verbessern.

Angedacht ist ebenso eine Unterstützung durch Ski- und Snowboardlehrer der Ski- und Bergfreunde Haigerloch am Wintersporttag des Gymnasiums.

Weitere Informationen: zum Sportprofil auf der Web-Seite des Gymnasiums www.gymnasium-haigerloch.de oder von der Schulleitung