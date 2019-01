Haigerloch Spielgemeinschaft feiert, ehrt und spendet

Severin Klingler wurde für 200 Spiele ausgezeichnet, Steffen Hellstern für 300 Spiele und SG-Kapitän Patrick Strobel für 500 Spiele. Neben den Ehrungen fand auch eine Tombola statt, der durch Spenden aufgestockte stolze Erlös in Höhe von 1500 Euro wurde in kompletter Höhe an den Verein für krebskranke Kinder in Tübingen gespendet.

Der Nikolaus hatte neben einigen humorvollen Geschichten mit der Vertragsverlängerung von Trainer Wolfgang Koch ein für alle SGler vorzeitigtes Weihnachtsgeschenk dabei. Nach dem Verkauf der diesjährigen Ausgabe des SG-Kickers feierten die SGler noch lange harmonisch im Bürgerhaus weiter.