Haigerloch Spezialist für Aortenerkrankungen

Das Hechinger Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat sich mit seinen chirurgischen Gefäßprothesen und endovaskulären Stentgraft-Systemen in Europa zu einem führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Behandlung von Aortenerkrankungen entwickelt. Die Produkte werden in zahlreichen Ländern auf der Erde vertrieben. Im Oktober 2017 wurde JOTEC schließlich in das US-amerikanische Unternehmen CryoLife aufgenommen.

Bei dem Rundgang in der Produktion konnten die Mitglieder der Kolpingsfamilie den Herstellungsprozess der einzelnen chirurgischen Gefäßprothesen und die endovaskulären Stentgraft-Systemen verfolgen. Die Fertigung besteht aus 80 Prozent menschlicher und 20 Prozent maschineller Arbeit. Am Ende bedankte sich der Kolpingvorsitzende Hans Wiest für die informative Betriebsführung. Im Anschluss kehrte die Gruppe noch in der Domäne in Hechingen ein, wo man den Tag ausklingen ließ.