Haigerloch SPD: GroKo oder lieber Opposition?

GroKo ja oder nein: Das wurde auch an der SPD-Parteibasis in den letzten Wochen heftig diskutiert. Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Manuel Schmoll hat die Juso-Kreisvorsitzende Lara Herter am Montag, am Vorabend des Starts zum Mitgliedervotum, zum Streitgespräch in die Krone eingeladen.