Haigerloch Spaß und Sport auf dem Wollensack

Am Sonntag, 30. September, dominiert dann eindeutig der Sport. Der Tag startet um 10.30 Uhr mit einem F-Jugend-Spieltag und ab 11 Uhr wird in der Mehrzweckhalle ein Mittagstisch serviert. Am Nachmittag bekommt das fußballbegeisterte Publikum dann zwei Rundenspiele präsentiert. Um 14 Uhr wird das Kreisliga-B-Spiel zwischen dem TSV II und der SG Weildorf Bittelbronn II angepfiffen. Ab 16 Uhr stehen sich dann in einer Bezirksligapartie der TSV I und der FC Steinhofen gegenüber.

Ab 19 Uhr legt dann in der Halle nochmals "DJ C" auf und ab 19.30 Uhr werden Spieler geehrt und es kommt zu einer Spendenübergabe an den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen.