Haigerloch Spaß steht ganz vorne

Haigerloch-Bad Imnau. Eine tolle Teilnehmerresonanz verzeichnete die Bad Imnauer Sportnacht. Der Förderverein Jugendhaus zählte nahezu 30 Mädels und Jungs aus dem Kurort und der Nachbarschaft, die zu den angebotenen Spielen in der Mehrzweckhalle und in der Schwimmhalle kamen. Dabei stand der Spaß an vorderster Stelle.