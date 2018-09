Haigerloch Spannende Kombination in Abendmahlskirche

Diese spannende Kombination dürfte dem Konzertabend einen zusätzlichen Reiz geben. Auch das Repertoire, das die beiden Musikerinnen ausgesucht haben ist sehr anspruchsvoll. Sie verbinden Werke großer klassischer Komponisten wie Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart mit der zeitgenössischen Tango-Musik eines Astor Piazzolla, Musik des französischen Komponisten Gabriel Fauré (1845 bis 1924) oder der des Iren James Moody (1907 bis 1995), der viele Stücke für Mundharmonika geschrieben hat.

In der Musikstadt Trossingen aufgewachsen, begann Brigitte Burgbacher früh mit dem Mundharmonikaunterricht bei Helmut Herold. Später nahm sie erfolgreich an internationalen Mundharmonika-Wettbewerben teil. Im Alter von 24 Jahren war sie 1973 als Lehrerin ans damalige Progymnasium nach Haigerloch gekommen. Bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2012 unterrichtete sie am Gymnasium Mathematik und Sport. Ihrem Instrument blieb sie dabei immer treu. Als ehemalige Weltmeisterin im Mundharmonikaspielen schaffte sie es über Jahrzehnte hinweg, Schüler in Mundharmonika-AGs für dieses Instrument zu begeistern.

Dagmar Matzkat ist seit 2002 als Klavierbegleiterin für das Fach Eurythmie an der Waldorfschule Balingen und in verschiedenen Ensembles und Chören tätig. Seit Oktober 2017 ist sie auch für das Fach Klavier-Korrepetition an der Jugendmusikschule Balingen angestellt. Außerdem ist Matzkat als Organistin in verschiedenen Gemeinden freiberuflich und in Erzingen-Schömberg fest angestellt tätig.