Haigerloch Spätestens um 22 Uhr muss Ruhe sein

6 bis 22 Uhr hört sich zunächst einmal nicht sehr dramatisch an, dennoch scheint die Maßnahme den Betrieb im Bürgerzentrum in größerem Maße zu treffen und die Nutzungsänderung erfordert wohl ein organisatorisches Umdenken und vermutlich eine Vorverlegung von vielem, was im Bürgerzentrum stattfindet, damit man mit der "Deadline" nicht in Konflikt gerät. Das Bürgerhaus ist zwar noch neu, aber bereits jetzt wird es fleißig frequentiert. Praktisch an jedem Abend ist laut dem Imnauer Ortsvorsteher jemand drin. Das sind zum Beispiel die Musiker bei ihren montäglichen Proben, der Kirchenchor am Mittwoch oder auch die Narren.

Es gab dort auch schon eine größere Veranstaltung mit dem ehemaligen Radio- und Fernsehpfarrer i. R. Michael Broch, der bekanntlich in Bad Imnau lebt und sich als Redner großer Beliebtheit erfreut sowie die Adventsfeier für die Bad Imnauer Senioren. Veranstaltungen, die tagsüber sind, stellen natürlich kein Problem dar, aber was ist mit den Generalversammlungen der Vereine, die im Bürgerzentrum offenbar ebenfalls schon eingeplant sind und die an Freitag- oder Samstagabenden stattfinden?

Und selbst dem Ortschaftsrat droht möglicherweise ein Zeitproblem bei seinen monatlichen Sitzungen. Diese beginnen meistens um 20 Uhr. "Vielleicht können wir da ein oder zwei Sitzungspunkte gar nicht mehr behandeln", meint Ortsvorsteher Winz in Anbetracht des Zeitlimits.

Er selbst war nach eigenen Worten überrascht, als er die Anweisung vor Weihnachten auf den Tisch bekam. Als Konsequenz daraus hat er vorerst das alte Rathaus wieder zur Nutzung freigegeben.

Am heutigen Mittwoch, 23. Januar, wird die Nutzungseinschränkung auch ein Thema in der öffentlichen Ortschaftsratsitzung sein. Robert Wenz wird dann das Gremium und die Zuhörer über den Sachverhalt informieren.