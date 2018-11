Haigerloch "She’s the Boss" spielt Rock-Klassiker

Die Albstädter Formation spielt Rock-Klassiker der letzten fünf Jahrzehnte, vorwiegend aber aus den Siebziger- und Achtzigerjahren, zum Beispiel von Aerosmith, Janis Joplin und Gotthard.

Gespielt wird in der "klassischen" Rockbesetzung, mit den Gitarristen Joel Eichberger und Daniel Riekert, Schlagzeuger Marius Kremer und Bassist Rainer Konzelmann. Sängerin Mary Wild unterstützt die Band auch mal instrumental mit der Blockflöte oder der Bluesharp.

"She’s the Boss" sind bereits beim Mountainbike-Worldcup oder bei der Kneipennacht in Albstadt aufgetreten. Sängerin Mary Wild kommt aus Rangendingen und freut sich schon sehr auf das "Fast-Heimspiel" im "Käer" in Gruol.