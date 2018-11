Haigerloch Shantys in der Clemenskirche

Haigerloch-Gruol. Am Sonntag, 16. Dezember, lädt er deshalb zum Konzert mit dem weithin bekannten Shanty-Chor der Marinekameradschaft Rottenburg ein.

Mit Shantys und Seemannsliedern wollen die Sänger das Publikum in eine vorweihnachtliche Stimmung versetzen. Das Konzert wird ab 17 Uhr in der Gruoler Pfarrkirche St. Clemens stattfinden. Einlass in die Kirche ist bereits um 16.15 Uhr.

Die Marinekameradschaft Rottenburg hat derzeit 132 Mitglieder und ist somit die größte Vereinigung dieser Art in Baden-Württemberg. Der Shanty-Chor der Kameradschaft hat aktuell etwa 40 Sänger. Das ganze Jahr hindurch gibt dieser Chor Konzerte in Kirchen, in Seniorenhäusern und bei öffentlichen Veranstaltungen. Das größte Event 2017 war der Auftritt beim Hamburger Hafengeburtstag. Vor kurzem hat der Shanty-Chor außerdem seine erste CD aufgenommen. Die Sänger werden von Handorgelspielern, Gitarristen und Mundharmonikaspielern begleitet.