Haigerloch-Trillfingen (aro). Im Ortschaftsrat wurden wichtige Termine im November und Dezember bekannt geben. Den Auftakt macht die Bauernkapelle mit ihrem Jahreskonzert am Samstag, 24. November, in der Mehrzweckhalle. Die Seniorenadventsfeier findet diesmal nicht an einem Samstag statt, sondern ist für Sonntag, 2. Dezember, geplant. Und zwar im Pfarrheim St. Wendelin. Am Samstag, 8. Dezember, betreibt das Jugendhaus "Tresor 99" auf dem Dorfplatz wieder einen Weihnachtsstand. Der Ortsrundgang des Trillfinger Ortschaftsrates am Jahresende ist am Freitag, 28. Dezember. Treffpunkt ist um 16 Uhr Danach findet ab 18 die Jahresabschlusssitzung des Ortschaftsrates im Rathaus statt und danach geht man zum Ausklang ins Vereinsheim.