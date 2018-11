Haigerloch Seit über 60 Jahren unzertrennliche Freunde

Mit einer Delegation von 40 Personen machte sich die Sängerfamilie von Trillfingen aus auf den Weg, der aber zuerst in die Wein-, Sekt und Rosenstadt Eltville am Rhein führte. Dort machte man eine Führung durch die Stadt mit ihrer kurfürstlichen Burg, den Adelshöfen und schönen Fachwerkhäusern. Ein Lied in der Stadtkirche durfte natürlich nicht fehlen. Unter dem Motto "Aus der Traube in die Tonne" erkundete man auch den Weinkeller des Weingutes Belz und absolvierte dort eine Weinprobe. Weiter ging es dann über die Bäderstraße zum eigentlichen Ziel Braubach. Nach der Zimmerverteilung war Zeit für diejenigen Sänger, die erstmals in Braubach mit dabei waren, sich ein Bild von dem schönen alten Fachwerkstädtchen zu machen.

Abends war in der "Marktstuben" ein geselliges Wiedersehen mit den Sängerfreunden aus Braubach. Bei vielen Liedern und edlen Tropfen vertiefte man die einzigartige, nun schon über 63 Jahre bestehende Sängerfreundschaft.

Nach Frühstück und Einsingen folgte der Festakt "175 Jahre MGV Braubach" in der alten Barbarakirche. Gemeinsam mit dem Gemischten Chor aus Mielen, dem MGV Braubach und der Sängerfreundschaft MGV Trillfingen/Starzach unterhielt man die Gäste mit einem bunten Liederstrauß. Der MGV Trillfingen/Starzach unter der Leitung von Gabi Richter begeisterte mit Liedern wie "Weit weit weg" und dem "Ave Maria der Berge" mit einem Posaunensolo von Walter Stehle.