Haigerloch Seelenamt vor Beerdigungen fällt weg

Sinn eines Seelenamtes sei aber, dass die ganze Gemeinde bei einem Gottesdienstes gemeinsam des Verstorbenen gedenkt und für ihn betet. Daher die Verlegung auf einen normalen Gottesdienst.

Das bedeutet aber nicht, dass in der Kirche vor der Beerdigung keine Feier mehr stattfinden kann. Der Trauergottesdienst besteht künftig aus einem kurzen Wortgottesdienst mit Schriftlesung und Ansprache, in dem der Geistliche persönliche Worte über den Verstorbenen findet. Die Feier kann auch mit Gesang und Orgelspiel bereichert werden. Auch Nachrufe sind in der Kirche möglich. Es besteht aber auch die Möglichkeit, diese Trauer- und Abschiedsfeier ganz auf dem Friedhof zu begehen.

Für diese Trauergottesdienste ist nicht zwingend ein Pfarrer notwendig. Auch Diakone können ihn leiten. Die Veränderungen wurden laut Storost vom Pfarrgemeinderat beschlossen.

Die Weißen Väter haben sich trotz ihres Umzugs nach Hechingen bereit erklärt, nach wie vor Gottesdienste in Vertretung von Pfarrer Mayer und Pfarrer Storost zu übernehmen, so dass keine Gottesdienste ausfallen müssen. Auf Wunsch würden sie auch nach wie vor Taufen, Trauungen, Ehejubiläen, Beerdigungen und weitere Sondergottesdienste nach Absprache mit den beiden Pfarrern übernehmen. Das ändere jedoch nichts an der neuen Seelenamtsregelung, betont Storost.