Haigerloch Schwalben, Käuze und Gärten im Blickpunkt

Weil die riesige Mehlschwalben-Kolonie im Steinbruch wenigstens landesweit eine ganz große Besonderheit darstellt, haben die NABU-Verantwortlichen ihre Öffentlichkeitsarbeit am Sonntag in weiten Teilen vor allem den Schwalben gewidmet: Infotafeln informieren über die im Zollernalbkreis vorkommenden Arten und was man zu deren Schutz und Unterstützung tun kann, daneben wird auch ein Bestellservice für Schwalben-Nisthilfen angeboten.

Außerdem informiert der NABU Haigerloch über sein 2017 begonnenes Programm zum Schutz des Steinkauzes sowie über die NABU-Aktion "Blühende Gärten" – damit Gärten wieder bunter und insekten-freundlicher werden.