Haigerloch Schreckensnachricht: Weniger Gelld für Freibadsanierung

Bei der Beantragung von Geld aus dem Ausgleichsstock ist es ein bisschen wie beim Gebrauchtwagenhandel. Eine Kommune setzt die Summe, die sie gerne hätte, ziemlich weit oben an und das Regierungspräsidium rückt meistens etwas weniger heraus – in aller Regel sind nach dem Deal aber alle zufrieden und können sich in die Augen schauen.

Doch davon kann diesmal keine Rede sein: Für die im Haushalt 2018 mit insgesamt 3,55 Millionen Euro veranschlagte Sanierung des Freibades im Sport- und Freizeitgelände Witthau hatte Stadtkämmerer Timo Müller rund 750.000 Euro aus dem Ausgleichsstock beantragt. Schließlich steckt im zweiten Bauabschnitt mit dem Austausch der beiden großen Becken (Schwimmer/Nichtschwimmer) der dickste zu schulternde Investitionsbrocken.

Dass er sehr wahrscheinlich nicht die volle beantragte Summe erhalten würde, war dem Kämmerer durchaus bewusst, dass aber die aus dem Ausgleichsstock des Landes bewilligten Mittel auf gerade mal 150.000 Euro heruntergestutzt wurden, ist auch für ihn eine Überraschung.