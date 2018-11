Haigerloch Schon Pläne für 2019 geschmiedet

Die Erhebung eines Jahresbeitrages von 20 Euro wurde bei der Gründungsversammlung einstimmig befürwortet. Eine Aufnahmegebühr für weitere Mitglieder wurde jedoch nicht festgelegt.

Wie Vorsitzender Jochen Weckerle bekannt gab, plant der Oldtimer-Club Stetten im Sommer 2019 das erste Oldtimer Treffen in der Bergwerksgemeinde. Des Weiteren will man diverse Ausfahrten zu ähnlichen Treffen planen und an diesen teilnehmen.

Die neun Mitglieder, die diesem Oldtimer-Club Stetten beigetreten sind, sind stolze Besitzer von etwa 40 Oldtimer-Fahrzeugen. Das älteste Fahrzeug stammt aus dem Jahr 1928 und ist ein Motorrad der Marke NSU 301 T. Eine weitere Rarität ist ein Motorrad der Marke DKW RT 175, Baujahr 1955. Ebenfalls vom selben Jahrgang ist ein Traktor Hanomag R 16. Ein Holder B 12 Baujahr 1958 ist ebenfalls im Besitz eines Mitgliedes. Am Ende der Gründungsversammlung wünschten sich alle ein "Glück auf".

Weitere Informationen: Wer sich für den neu gegründeten Oldtimer-Club interessiert, kann sich beim Vorstand oder unter der E-Mail-Adresse oldtimerclub-stetten@gmx.de melden