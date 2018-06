Haigerloch Schon erstes Gespräch bringt eine Perspektive

Gemäß seiner Aufgabe, Belange der Dorfgemeinschaft zu unterstützen, entschloss sich deshalb der im März gegründete Bürgerverein bei der Lösungssuche mitzuhelfen. Es gelang dazu einen "Runden Tisch" zu organisieren. Dieser fand am vergangenen Donnerstag im Owinger Rathaussaal statt und unter den Teilnehmern waren sowohl Bürgermeister Heinrich Götz, Ortsvorsteher Karl-Heinz Binder, Mitglieder des Ortschaftsrates, Laura Schilling vom Jugendbüro Haigerloch, Matthias Mühr von der Schulsozialarbeit als auch Gertrud Teller und Mathias Schütz vom Schulverein Owingen zusammen mit acht Jugendlichen des Jugendtreffs.

Hans Volm, Vorsitzender des Bürgervereins Owingen, betonte zu Beginn der Versammlung, wie wichtig Jugendarbeit in heutiger Zeit in einem immer anspruchsvolleren Umfeld in Arbeits- und Lebenswelt ist. Dies verlange ein offenes Jugendhaus; geeignet für Kinder und Jugendliche, für Jungen und Mädchen, unabhängig ihrer sozialen oder nationalen Herkunft. Er plädierte dafür, einen Platz im Ortsinneren zu bevorzugen, damit die Jugendlichen sich als Teil der Gemeinschaft sehen und nicht an den Rand gedrängt fühlen.

Auch war Volm gegen ein Provisorium oder eine "Container-Lösung". Er forderte etwas Neues: Zwar bescheiden, aber doch funktionell und an die Bedürfnisse angepasst.