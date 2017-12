Haigerloch Schöne Bescherung vor Weihnachten

Haigerloch-Gruol. Was Geschäftsführer Roland Flaiz und sein Sohn Volker, derzeit noch Assistent der Geschäftsführer aber im nächsten Jahr voll in der Geschäftsführung des mittelständischen Unternehmens mit 32 Mitarbeitern dabei, unserer Zeitung über ihre Erlebnissen in den vergangenen Tagen berichten, klingt fast ein wenig bizarr. Und ist doch eine exemplarische Geschichte dafür, wie sehr auch Firmen in ländlichen Regionen auf funktionierende und schnelle Internet-Verbindungen angewiesen sind – und vor allem, wie sehr sie darunter leiden, wenn sie diese nicht haben.

Was schnellen Internet-Zugang betrifft, so fristet die Ortschaft Gruol seit langem ein Mauerblümchen-Dasein. Mehr als 2 Mbit/s Datenübertragungsgeschwindigkeit gab es im größten Haigerlocher Teilort bisher nicht. Ein Zustand den man sich übrigens mit dem Nachbarort Stetten teilt. "Seit vier Jahren haben wir mehrfach bei der Telekom angerufen und nach schnelleren Lösungen gefragt", erklärt Volker Flaiz. Diese aber konnten dem Gruoler Familienunternehmen nicht angeboten werden.

Umso erfreuter war man in der Firma Flaiz, als die Stadt Haigerloch in Zusammenarbeit mit Rosenfeld Ende 2016 die HLkomm/Pepcom mit dem Aufbau eines schnellen Glasfasernetzes (FTTC) beauftragte, das eine Datengeschwindigkeit von 50 Mbit/s ermöglicht.