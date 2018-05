Haigerloch Sanftmütige Bienen sind erwünscht

Haigerloch. Am vergangenen Wochenende fand auf dem Vereinsgelände der Bienenfreunde Haigerloch am Seewäldle ein kleiner Zuchtkurs statt. Der Vereinsvorsitzende Thomas Klingler zeigte den Teilnehmern eine Methode der Königinnenzucht, die es auch Imkern mit wenig Völkern ermöglicht, erfolgreich Zucht und Völkervermehrung zu betreiben. Die Königinnenzucht ist wichtig für die Auslese. Denn in einem eng besiedelten Gebiet wie im Raum Haigerloch muss auf sanfte Bienen geachtet werden. Der Kurs der Bienenfreunde stieß auf reges Interesse.