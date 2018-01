Haigerloch Salzschlecker bereit fürs große Narrenspektakel

Nach intensiver Vorbereitung auf das 50jährige Narrenjubiläum startet der Jubelverein am heutigen Freitag um 18 Uhr am Dorfplatz mit dem Narrenbaumstellen. Ab 20 Uhr ist Jubiläumsball in der Glückaufhalle. Tags darauf am Samstag ist zunächst ein Zunftmeisterempfang im Salzbergwerk. Diesem schließt sich in der St. Michaelskirche ein Narrengottesdienst an. Höhepunkt ist dann ab 16 Uhr ein großer Jubiläumsumzug mit mehreren Gastzünften und Musikgruppen. In den Hallen und im Dorfzentrum ist zuvor und danach Narrenparty angesagt.

Bei der Gründungsversammlung am 19. November 1968 traten 31 Stettener durch ihre Unterschrift in den Verein ein. Zum ersten Vorsitzenden wählten die Anwesenden Theo Kanz.

Bei der Hauptversammlung im November 2017 der Posten des Vorsitzenden nicht besetzt werden. Steffi Löffler, zweite Vorsitzende, führt seit dem Sommer 2017 zusammen mit den Narrenratsmitgliedern kommissarisch den Verein.